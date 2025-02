Lettera43.it - Shiri Bibas, Hamas ammette di aver consegnato un altro corpo «per errore»

Ildi donnadaa Israele non è quello di. Lo aveva denunciato Tel Aviv, accusando il gruppo palestinese di «violazione della massima gravità» degli accordi di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. E successivamente lo ha ammesso anche, parlando di «dovuto al bombardamento del luogo in cui la famiglia israeliana era presente insieme a palestinesi».La consegna dei quattro corpi alla Croce Rossa (Getty Images).ha chiesto la restituzione delpera IsraeleI resti di«sono stati mescolati con altri rivenuti tra le macerie dopo che un attacco aereo israeliano ha colpito il luogo dove era tenuta in ostaggio», aveva affermatoin una nota, ribadendo che la donna e i due figli Kfir e Ariel hanno perso la vita a novembre del 2023, in un raid aereo dell’Idf.