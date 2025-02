Iodonna.it - Shi deve il soprannome ai vent'anni passati a studiare i pipistrelli nelle grotte e in laboratorio. Il rischio per l'uomo di contrarre questo nuovo virus? «Non dovrebbe essere sopravvalutato»

Un team di ricercatori cinesi ha scoperto un coronadeiche comporta ildi trasmissione da animale aperché utilizza lo stesso recettore umano delche causa il Covid-19. Alla guida dell’equipe, ancora lei: Shi Zhengli. La virologa nota come “batwoman” è un’autorità assoluta negli studi sui coronadei. Lavorava presso l’istituto di Wuhan, al centro della controversia sulle origini del Covid (anche se, naturalmente, Shi Zhengli ha negato che possastato responsabile della pandemia).studio, riporta il South China Morning Post, è stato svolto presso il Guangzhou Laboratory insieme a ricercatori della Guangzhou Academy of Sciences, della Wuhan University e del Wuhan Institute of Virology. Covid, 5fa l’inizio della pandemia in Italia: fu una strage X Leggi anche › Ancora Covid: ce ne liberemo mai? Le risposte di Pregliasco e Bonfanti Può passare daiall’: Batwoman scopre unCoronaL’ultima scoperta è unlignaggio del coronaHKU5 identificato per la prima volta nel pipistrello giapponese a Hong Kong.