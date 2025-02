Ilfattoquotidiano.it - “Shakira ha avuto una lite furiosa con Piqué prima del ricovero in ospedale. Ha visto il suo brutale egoismo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è un periodo facile per, che nei giorni scorsi è stata ricoverata ine per questo ha dovuto annullare un concerto prein Perù. Ora emergono indiscrezioni circa quel che sarebbe avvenuto qualche giorno. La cantante avrebbeuna forte discussione con il suo ex, Gerard: un diverbio che avrebbeun impatto sulla sua salute.Parlando con Rodrigo González e Gigi Mitre ad “Amor y Fuego”, il paparazzo Jordin Martin ha assicurato che una persona vicina alla cantante gli ha detto cheavrebbeunacon il suo ex compagno. Il motivo? I loro figli.“Mi dice cheè stata nervosa negli ultimi giorni, non si è divertita perché qualche giorno fa hauna discussione molto forte con Gerardsulla questione dei bambini”, ha spiegato Martin, come riporta El Comercio.