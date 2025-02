Biccy.it - Sfuriata di Helena dopo la puntata del GF, urla e minaccia di uscire

Nuovo scontro infuocato nella casa del Grande Fratello e questa volta le due protagoniste sono Zeudi Di Palma edPrestes. Nelladi ieri la modella brasiliana ha visto l’ennesima clip in cui Zeudi ha messo in dubbio la sua coppia e ha detto che è fatta solo da “strategia e fisicità”.lac’è stata una, conche ha dato alla sua ex amica della falsona a cui importano solo i consensi delle fan Zelena. Tutto è partito quando la Miss Italia ha porto un piatto di lasagne a, che è andata su tutte le furie.essersi sfogata, la Prestes ha ancheto di abbandonare il Grande Fratello,“Domani chiedo alla psicologa di andare via” #GrandeFratello #heleners #helevier— Lokesh Jhajharia (@LokeshJhaj26133) February 21, 2025“Domani chiedo alla psicologa di andare via” #GrandeFratello #heleners #helevier— GieffeVip (@GieffeVip10) February 21, 2025LadiPrestes contro Zeudi: “Questa fa la Santa Maria Teresa di Calcutta”.