Sfonda la vetrina di un bar per rubare ma non trova nulla | si cucina qualcosa e si siede a mangiare

Reggio Emilia, 21 febbraio 2025 –ladi un bar per, ma none. decide dirsi. E proprio mentre stava mangiando seduto tranquillamente al tavolino gustando il ciboto nel frigorifero del locale, è stato raggiunto dalla polizia che lo ha arrestato. È successo nella tarda serata di ieri, in zona tribunale, in città. A dare l’allarme alla questura è stato un passante che mentre transitava a piedi, ha visto una sagoma muoversi all’interno di un esercizio commerciale chiuso. Sul posto è subito arrivato una Volante, con gli agenti che hanno sorpreso il 28enne di origine brasiliana e già noto per precedenti contro il patrimonio. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto aggravato e violazione di proprietà privata.