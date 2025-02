Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Primavera ospita Trapani. Scontro diretto al vertice

Sfida di cartello per ladell’Arezzo, che domani alle ore 11 al centro sportivo "Le Caselle"il. Amaranto e granata sono rispettivamente primi e secondi, distanziati da appena un punto. Si tratta dunque di unofondamentale per le ambizioni di vittoria finale dei ragazzi di Bricca.anche per la Under 16, impegnata domenica alle ore 16.30 al "Benelli" di Pesaro contro la Vis, che insegue gli amaranto a tre punti di distacco. Per Under 17 e Under 15, invece, il calendario propone, sempre domenica, la trasferta di Pineto: i più grandi alle ore 15, i più piccoli alle 13. Per entrambe è un’occasione per mettere altri punti in cascina contro formazioni attardate in classifica.