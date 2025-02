Ilgiorno.it - Sesso a tre con un quindicenne: marito e moglie condannati

Leggi su Ilgiorno.it

Cantù, 21 febbraio 2025 – Le prime volte era solo lache si appartava con il ragazzino, unfiglio di un conoscente, che veniva spinto a fare e subire atti sessuali. Ma ad un certo punto si era unito anche il, coinvolgendo il ragazzo in ulteriori pratiche sessuali. Per questi episodi, avvenuti tra gennaio e giugno 2021, il Gup di Como Walter Lietti ha condannato i due coniugi con rito abbreviato: 5 anni e 8 mesi per la, Katia Donatella Sibio, 55 anni, 4 anni di condanna per il, 62 anni, commercianti di Cantù. La donna era accusata di violenza sessuale aggravata per aver un paio di volte spinto il ragazzo, che gli era stato affidato, ad appartarsi con lei in un magazzino dove, su iniziativa della stessa donna, avvenivano gli atti sessuali. Il terzo episodio denunciato era invece avvenuto in auto, mentre la donna guidava e il ragazzo le sedeva accanto.