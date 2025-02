Bergamonews.it - “Servono scelte coraggiose per non tagliare i servizi”

Tempi duri per i sindaci del territorio. Il Governo ha introdotto due misure, la Spending Review e i Contributi alla Finanza Pubblica, che obbligano le amministrazioni da un lato aspese e dall’altra ad accantonare risorse. Gli enti sono chiamati a ‘congelare’ risorse che poi dovranno versare allo Stato centrale per supportarlo nelle difficoltà che sta attraversando.Andrea Benedetti, assessore al Bilancio del Comune di Treviolo è preoccupato: “Quella governativa è una misura che sta creando importanti criticità, in particolare per i comuni di dimensioni medio-piccole. Questi enti locali, che già si trovano a fronteggiare difficoltà economiche, rischiano di compromettere la loro capacità di garantire iessenziali alla cittadinanza. Non potremo non tener conto di queste problematiche nella redazione del prossimo bilancio; le risorse a disposizione sono limitate e ogni decisione dovrà essere valutata con attenzione per evitare ricadute negative sui cittadini”.