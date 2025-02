Brindisireport.it - Serie D, Virtus Francavilla-Casarano: l'arbitro del derby pugliese

Sarà il Sig. Piccolo Michele della Sez. di Pordenone a dirigere l’incontro, in programma domenica 23 febbraio, valevole per la 25^ giornata del Campionato diD - Girone H, coadiuvato dagli assistenti Sig. Filippo Todaro della Sez. di Finale Emilia e dal Sig.