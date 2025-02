.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora riparte dal Carotti contro il Chieti

Dopo due sconfitte consecutive e un turno di riposo, le leoncelle tornano tra le mura di Jesi per affrontare le abruzzesi, in cerca di tre punti per cancellare ogni dubbio e rilanciarsi in classificaJESI, 21 febbraio 2025 – C’è grande voglia di riscatto in casa, che dopo aver riposato nel turno precedente tornerà in campo questa domenica per affrontare il, in una sfida fondamentale per ripartire dopo due sconfitte consecutive.Le jesine vengono infatti dal 2-1 in casa del Sudtirol e dallo 0-1 casalingoil Real Vicenza, due passi falsi che hanno fermato il precedente momento di forma della squadra, che ora si trova al settimo posto a 26 punti, immersa in una metà classifica corta e piena di avversarie agguerrite, pronte ad aggredire le biancorosse per scavalcarle.