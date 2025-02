Sport.quotidiano.net - Serie B, 27esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 21 febbraio 2025 – Con Sampdoria – Sassuolo, in programma oggi alle 20:30, inizierà il ventisettesimo turno diB. I neroverdi di Grosso sono reduci da tre vittorie consecutive e sono in fuga verso laA: il Pisa, infatti, si trova a ben sette lunghezze di distacco a causa del pareggio della scorsae della sconfitta di due turni fa contro il Cittadella tra le mura amiche. In caso di vittoria, Berardi e compagni salirebbero temporaneamente a +10 sui nerazzurri, che domani contro la Juve Stabia sarebbero obbligati a vincere per non allontanarsi troppo dalla vetta. Alla stessa ora di Pisa – Juve Stabia andranno in scena anche Cittadella – Modena, Mantova – Bari, e Reggiana – Carrarese, mentre alle 17:15 sarà la volta di Cremonese – Cesena. Domenica alle 15 scenderà in campo lo Spezia, che al Picco affronterà un Catanzaro reduce dalla vittoria in casa contro il Cittadella, allo stessoo di Cosenza – Palermo e Brescia – Sudtirol.