Serie A oggi nuovo calendario | date di 4 giornate con Napoli-Inter!

, dopo ildi Champions League e (orientativamente) nel tardo pomeriggio, sarà reso noto anche quello diA: quattro, dalla ventisettesima alla trentesima, con il big match. Come di consueto, sarà resa nota anche la programmazione TV (ossia le partite anche su Sky Sport, oltre che su DAZN). Si va sino alla sosta per le nazionali di marzo, l’ultima del campionato.A – LE PARTITE IL CUISARÀ DEFINITO27ª GIORNATA (domenica 2 marzo 2025)Atalanta-VeneziaBologna-CagliariFiorentina-LecceGenoa-EmpoliJuventus-VeronaMilan-LazioMonza-TorinoRoma-ComoUdinese-Parma28ª GIORNATA (domenica 9 marzo 2025)Cagliari-GenoaComo-VeneziaEmpoli-Roma-MonzaJuventus-AtalantaLazio-UdineseLecce-Milan-FiorentinaParma-TorinoVerona-Bologna29ª GIORNATA (domenica 16 marzo 2025)Atalanta-Bologna-LazioFiorentina-JuventusGenoa-LecceMilan-ComoMonza-ParmaRoma-CagliariTorino-EmpoliUdinese-VeronaVenezia-30ª GIORNATA (domenica 30 marzo 2025)Cagliari-MonzaComo-EmpoliFiorentina-Atalanta-UdineseJuventus-GenoaLazio-TorinoLecce-Roma-MilanVenezia-BolognaVerona-ParmaIl prossimo blocco di anticipi e posticipi deldiA è previsto per venerdì 14 marzo, dalla trentunesima alla trentatreesima giornata.