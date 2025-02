Inter-news.it - Serie A, 26ª giornata: diffidati e squalificati, occhio a Napoli e Inter

Leggi su Inter-news.it

La situazione disciplinare della ventiseiesimadiA si lega a doppio mandato a, il big match che aprirà il mese di marzo: idelle due squadre ammoniti in questo weekend sarannoper la supersfida.A –26ªLECCE-UDINESE venerdì 21 febbraio ore 20.45Lecce (prossima partita Fiorentina in trasferta): Santiago Pierotti, Hamza Rafia, Ylber Ramadani.Lecce: nessuno.Udinese (prossima partita Parma in casa): Kingsley Ehizibue, Lautaro Giannetti, Hassane Kamara.Udinese: nessuno.PARMA-BOLOGNA sabato 22 febbraio ore 15Parma (prossima partita Udinese in trasferta): Botond Balogh, Hernani, Mandela Keita, Simon Sohm, Alessandro Vogliacco.Parma: Giovanni Leoni (una).