Digital-news.it - Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 26a alla 29a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a. Attiva ora.Anche quest’anno (e fino al 2029)trasmetterà in esclusiva 7 partite su 10, mentre le altre tre saranno in co ? esclusiva/Sky (il match serale del Sabato, la gara Domenicale delle 18 e il Monday Night)una partita Venerdì ore 20:45 (esclusiva)una partita Sabato ore 15:00 (esclusiva)una partita Sabato ore 18:00 (esclusiva)una partita Sabato ore 20:45 (– Sky)una partita Domenica ore 12:30 (esclusiva)una partita Domenica ore 15:00 (esclusiva)una partita Domenica ore 15:00 (esclusiva)una partita Domenica ora 18:00 (– Sky)una partita Domenica ore 20:45 (esclusiva)una partita Lunedì ore 20:45 (– Sky)A ENILIVEPROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE 26a21/02/VENERDÌ 20.