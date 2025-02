Fanpage.it - Sequestrata la villa di Gianluca Vacchi in Costa Smeralda: ha campo da padel e discoteca, vale 15milioni

Confermato il sequestro della lussuosadisulla collina di Pantogia, in Sardegna. La procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini per abuso edilizio, per il quale l'imprenditore è indagato. Secondo il corpo forestale, la struttura ricade su un'area a rischio idrogeologico.