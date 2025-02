Ilgiorno.it - Sequestra uomo conosciuto online. In manette un ragazzo di 23 anni

La vittima rapinata, legata e imbavagliata per un’ora. Si erano contattati su un sito di incontri, ma per un 56nne di Sesto San Giov, quando si sono visti, è stata un’ora di paura. Il giovane che ha fatto entrare in casa lo ha tenuto legato a una sedia e imbavagliato e, minacciandolo con un coltello, gli ha preso il cellulare, si è fatto fare un bonifico di 170 euro e ha portato via il denaro che aveva in casa. Quando l’è riuscito a liberarsi, ha dato l’allarme ai poliziotti del Commissariato di Sesto San Giovche hanno avviato le ricerche. Sulla scorta della descrizione della vittima e delle impronte lasciate analizzate dalla Scientifica, gli agenti hanno identificato il giovane, di 23, e hanno preso in esame le immagini delle telecamere di piazzale Cuoco che il sospettato frequentava.