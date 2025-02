Napolitoday.it - Sequestra e accoltella la proprietaria di un noto panificio: vittima in codice rosso

Leggi su Napolitoday.it

I carabinieri di Torre Annunziata, allertati dal 112, sono intervenuti presso la panetteria “Nunziatello 1840” a piazza Cesaro. Verso le 10 un dipendente in prova dell’esercizio commerciale (spazzino), per cause da accertare, ha puntato un coltello alla gola della 90enne madre del titolare.