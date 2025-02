Selvaggia Lucarelli | Daniela Santanchè ha regalato a Francesca Pascale due borse Hermès false

Leggi su Open.online

haduetarocche anel 2014. Dopo averne sfoggiate in quantità spaventosa, e forse a causa dei costi (dai 6 mila ai centomila euro), forse ha deciso di risparmiare nel 2014 sul regalo alla compagna di Silvio Berlusconi. Oppure è stata fregata a sua volta. Il Fatto racconta in un articolo a firma diche undici anni fa l’attuale ministra del Turismo hauna borsa rosa pesca e una verde militare, in due occasioni diverse. Una delle due è una Birkin, l’altra una Kelly del valore di 18 mila euro.La reazione di SilvioBerlusconi all’epoca non la prese bene: «Troppo costosa». Ma quando la relazione tra i due finiscese le porta via da Arcore. Poi, due anni fa, a quella verde si rompe la cerniera interne.