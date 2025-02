Sport.quotidiano.net - "Sella Cento, troppi errori per potercela giocare"

Un buon primo tempo, a tratti anche scintillante, soprattutto i primi dieci minuti, poi lasi è arenata, lasciando interamente la scena a Pesaro, che con ampio merito l’ha portata a casa, vincendo l’ottava delle sue ultime nove gare. E’ così diventato semplice anche per coach Di Paolantonio, nel post-gara, leggere una partita a metà, complice il valore dell’avversario e il momento che sta vivendo, senza dubbio il migliore da quando è cominciata la stagione, sommato anche a qualche demerito dei suoi ragazzi. "Vanno in primis fatti i complimenti alla VL, che anche qui ha dimostrato di saperuna bella pallacanestro – così il coach della Benedetto nell’immediato post-gara –. Noi invece abbiamo fatto un gran primo tempo, soprattutto dal punto di vista offensivo, lasciando però qualcosa di troppo in difesa, pagando le scelte fatte nell’uno contro uno, il che non ci ha permesso di chiudere avanti i primi venti minuti, cosa che secondo me avremmo meritato".