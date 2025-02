Oasport.it - Sei Nazioni: l’Italia Under 20 vuole rialzare la testa contro la Francia

Torna il Guinness Sei2025 juniores e allo stadio Monigo di Treviso sabato pomeriggiodi Roberto Santamaria ospitano la. Un match che arriva dopo la delusione del ko subitoil Galles dagli azzurrini e Italia che, dunque, vorrà subitolain una sfida che però sarà durissima.“Affrontiamo una squadra con grande qualità, che vorrà riscattare la sconfitta con l’Inghilterra nell’ultimo turno e che ha nella rosa molti giocatori che hanno già esordito in Top 14 o nelle coppe europee. Abbiamo lavorato bene per metterci alle spalle la partita con il Galles, tirando fuori il massimo delle energie nel corso degli allenamenti. Questa sfida sarà importante per confermare i nostri obiettivi pre-torneo e per dimostrare che possiamo fare buone prestazioni senza cedere il passo con facilità” ha dichiarato il ct azzurro.