Oasport.it - Sei Nazioni: l’Italia ospita la Francia sognando il colpaccio

Leggi su Oasport.it

Torna il Guinness Sei2025 questo fine settimana e il terzo turno si chiuderà domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16.00, condi Gonzalo Quesada che ospiterà laall’Olimpico di Roma. Una sfida sulla carta durissima, contro una delle favorite della vigilia per il titolo, dovedovrà alzare il suo livello per provare a vincere.è reduce dal successo contro il Galles, ma con i britannici gli azzurri non hanno convinto. Colpa del clima, con la pioggia che ha reso complicato sviluppare un gioco offensivo, ma Capuozzo e compagni hanno oggettivamente rinunciato a giocare per lunghi tratti del match e rischiando contro un Galles in profonda crisi.Servirà, dunque, alzare il livello soprattutto in fase offensiva se si vorrà mettere in difficoltà la