Sei Nazioni | domenica Italia-Francia la formazione scelta da Quesada

Leggi su Sportface.it

La Nazionalena di rugby si prepara alla sfida alla, valida per la terza giornata del Guinness Sei2025. Si va in campo23 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma. Gonzalo, Commissario Tecnico della Nazionalena Maschile, ha ufficializzato lache affronterà i transalpini. Le due squadre si affronteranno per la cinquantesima volta nel match che metterà in palio il Trofeo Garibaldi. L’ultimo precedente in ordine cronologico, nel febbraio 2024, ha visto il punteggio fermarsi sul 13-13 dopo il palo colpito da Paolo Garbisi a tempo scaduto.Le scelte diPhoto LiveMedia/Federico Proietti/DPPI, Italy, February 05, 2023, Rugby Six Nations matchRUGBY – 6 NATIONS 2023 – ITALY v FRANCEImage shows:Ange Capuozzo of Italy greets at the end of the 2023 Six Nations, rugby union match between Italy and France on February 5, 2023 at Stadio Olimpico in Rome, ItalyLiveMedia – World CopyrightNel triangolo allargato – insieme a Tommaso Allan e Ange Capuozzo – Simone Gesi conquista il suo secondo cap dal primo minuto.