Sei Nazioni 2025, la formazione dell'Italia per la sfida con la Francia all'Olimpico

Il CT della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato laper il match della terza giornata del Sei, che vedrà gli azzurri affrontare ladomenica 23 febbraio alle ore 16.00 allo Stadio Olimpico di Roma.Dopo il 13-13 di Lille dello scorso anno, verrà rimesso in palio il Trofeo Garibaldi: in occasione del match di domenica, diretto dall’inglese Karl Dickson, toccheranno in 50 caps con la Nazionale ben due azzurri, entrambi inseriti nel XV titolare, ovvero Danilo Fischetti e Niccolò Cannone.Per quanto concerne le scelte di Quesada, tra i trequarti il triangolo allargato sarà formato da Tommaso Allan, estremo, Ange Capuozzo e Simone Gesi, ali, i centri saranno Brex e Menoncello, con i mediani Paolo Garbisi e Page-Relo.Tra gli avanti in terza linea ci saranno Lorenzo Cannone e Negri con capitan Lamaro, mentre in seconda toccherà a Ruzza e Niccolò Cannone, infine in prima saranno presenti Gianmarco Lucchesi, Ferrari e Fischetti.