Movieplayer.it - Segreti di famiglia, la soap turca torna in streaming su Mediaset Infinity dopo una lunga pausa

Leggi su Movieplayer.it

un cammino travagliato sulle reti, la dizidia marzo con i nuovi episodi in esclusiva su. In molti ricorderannodi, la dizia cuiaveva affidato, a giugno, la prima serata della domenica.unadi diversi mesi, la serie è pronta are a marzo insu. Un legal drama in piena regola, pur senza rinunciare ad alcuni elementi tipici della serialità, Yargi, questo il titolo originale, sfoggiava anche due protagonisti molto amati dagli appassionati del genere: Kaan Urganc?o?lu e P?nar Deniz. Nonostante la storia avvincente e i buoni riconoscimenti ottenuti (tra cui un International Emmy Award nel 2023), la dizi non era riuscita a conquistare .