Ilfattoquotidiano.it - “Secondo me Marquez ha quella fame lì di dire ‘adesso pareggio e poi supero Rossi’. Poter dire sono stato migliore di Valentino”: la previsione di Guido Meda

“La sfida sarà entusiasmante. Bagnaia ha il vantaggio di conoscere benissimo la Ducati, maè un fenomeno e darà tutto per conquistare il nono titolo e pareggiareRossi“. Non ha dubbi il noto telecronista delle due ruoteche, intervida Fanpage, ha preannunciato un‘entusiasmante stagione di MotoGp, con il team Ducati che potrà contare su due fenomenali piloti come Bagnaia e: “me ci saranno gare in cui uno dei due farà il vuoto, e altre in cui si sfideranno fino all’ultima curva. L’importante sarà che la rivalità rimanga nei limiti della correttezza sportiva. Bagnaia ha dimostrato di essere un campione maturo, capace di gestire la pressione e migliorarsi gara dopo gara., dal canto suo, è un animale da competizione e farà di tutto per imporsi.