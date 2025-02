Thesocialpost.it - “Se n’è andata così”. Il dramma della giovanissima star, a pochi passi da casa

Un destino tragico ha messo fine alla giovane vita di Kadance Fredericksen, una ragazza di soli 18 anni, reginetta di bellezza e anche attiva volontaria in una società che offre servizi alla comunità. La suaone per il sociale l’aveva spinta a fondare una sua iniziativa, che donava orsacchiotti di peluche e coperte a rifugiati, vittime di abusi e pazienti in ospedale.La madre adottiva, Lisa, ha raccontato con dolore che “era a soli tre minuti da” quando ha perso la vita in un tragico incidente. Le cause del sinistro sono ancora sotto inchiesta, ma Lisa ha ricordato che sua figlia “aveva il mondo nelle sue mani e stava per affrontarlo”. Kadance aveva conquistato la corona di Miss Florida Teen Usa, ma la sua vita si è spezzata troppo prest a causa di untico scontro in auto.