Se la politica non sa più leggere la storia i regimi vincono senza fatica

Sergio Mattarella ha ragione da vendere: come accadde nel 1939 con l’invasione della Polonia a seguito del patto Molotov-Ribbentrop, anche l’attacco russo all’Ucraina va annoverato nella categoria delle guerre condotte contro uno Stato sovrano. Che una parte del governo in carica e, a specchio, una parte dell’opposizione abbiano abbandonato al suo destino il presidente Mattarella per aver pronunciato una lampante verità è un fatto disdicevole. Disdicevole ma non imprevisto. Soprattutto inestera non è affatto immaginario il legame tra Conte e Salvini. Altrettanto grave il comportamento di larga parte dell’intellighenzia nostrana, in larga parte assente da un dibattito su eventi che stanno segnando le sorti del mondo e precipitando l’Europa in una crisiuguali nei tempi recenti.