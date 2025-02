Gqitalia.it - Se hai paura di diventare calvo, potresti dover affrontare qualche problemino irrisolto

Sulla perdita dei capelli non si scherza, e perfino minimizzare il tema risulterebbe fuori luogo. Perché per un uomo, la stempiatura incalzante non è solo una “semplice” minaccia estetica, ma spesso lo spettro di un cambiamento radicale che può mettere in moto paure profonde, estremamente complesse da gestire. Per capire cosa c'è davvero in gioco ci siamo rivolti a un assoluto esperto in materia: Tom Wooldridge, psicoanalista e presidente del dipartimento di psicologia presso la Golden Gate University di San Francisco.Chi la teme di piùChe premette: «Gli uomini reagiscono in modo molto diverso alla perdita di capelli. Per alcuni è solo una tappa naturale dell'invecchiamento, relativamente neutra. Per altri, invece, può trasformarsi in un vero e proprio colpo all'autostima, alimentando insicurezze, ansia sociale e persino depressione.