Ilrestodelcarlino.it - Scuole superiori, calano gli studenti. Prevalgono i licei seguiti dai tecnici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche quest’anno in provincia di Ravenna sono iad avere la meglio, segnando un +1.4% di iscrizioni al primo anno,dagli istitutie dai professionali. Complessivamente, sono 3291 le alunne e gli alunni che si sono iscritti al primo anno degli istituti di istruzione secondaria nelleprovinciali. Questi i dati diffusi dall’ambito territoriale dell’Ufficio scolastico regionale a seguito della chiusura delle iscrizioni online, avvenuta il 10 febbraio. In regione, è l’88.1% delle famiglie ad usare la procedura online, mentre la restante parte si avvale dell’iscrizione diretta attraverso le segreterie scolastiche. Anche se non ancora definitivo – perché mancano all’appello gli alunni che stanno procedendo all’iscrizione diretta - il dato dell’Ufficio Scolastico di Ravenna vede un calo degli iscritti a livello provinciale rispetto all’anno scolastico 2024/2025 pari a -129 alunni.