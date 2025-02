Thesocialpost.it - Scosse di terremoto ravvicinate in Italia: la terra ha tremato all’improvviso

Continua a tremare lain: nuovedisono state segnalate nell’area dei Campi Flegrei. Diverse, in rapida successione, si sono registrate a partire dalle 18.13. Gli eventi bradisismici, stando alle testimonianze degli utenti, si sarebbero verificati a una distanza temporale tale da sembrare unpiù lungo, con tre scossoni principali. Una ulteriore scossa separata dalle altre si è verificata alle 18.32.Leggi anche: In ospedale col mal di gola, muore così a soli 3 anni: la terribile scoperta, medici indagatiLa magnitudo registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano non dovrebbe essere in ogni caso particolarmente elevata. Non è ancora stato reso noto l’epicentro delle.Numerose le segnalazioni di residenti dell’area flegrea che fanno sapere di aver percepito chiaramente tre, da Quarto fino al quartiere napoletano di Pianura.