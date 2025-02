Sport.quotidiano.net - Scossa "Fortitudo, i tifosi non meritano questo"

E’ stata una nottata lunga e una mattinata ancora più lunga in casa. Il terzo ko consecutivo subito nella sfida con Torino di mercoledì ha certificato la crisi di una squadra apparsa stanca, mentalmente e fisicamente e che non è riuscita a controbattere la maggiore energia messa in campo dalla formazione piemontese. La prestazione di Matteo Fantinelli e compagni è stata forse la peggiore della stagione, con la Effe rimasta il partita in pratica solo per un quarto di gioco e sprofondando poi sotto i colpi della coppa americana Ajayi-Taylor. Se con Brindisi la squadra era rimasta in partita fino alla fine e con Pesaro aveva perso all’ultimo tiro, la debacle con i piemontesi è arrivata al termine di una sfida in cui non c’è nulla da salvare e tutto da migliorare. Le parole di Caja nel dopo Torino sono tuonate più soft rispetto a quelle durissime pronunciate con Pesaro, ma ieri con la squadra tornata intorno alle 4 del mattino, il coach ha organizzato una seduta video alle 8 per rivedere subito gli errori commessi con Torino.