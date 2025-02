Donnapop.it - Scoppia la bomba: Fedez a letto con Sarah Toscano dopo Sanremo 2025? Fabrizio Corona rivela tutto

Leggi su Donnapop.it

sono andati ainsieme? Ecco l’ultimo pettegolezzo di: i due si sarebbero visti.Nei giorni scorsi, l’ex marito di Nina Moric è stato ospite al Peppy Night e ha parlato a lungo die non solo; al rapper di Rozzano,ha fatto anche un rimprovero sulla rissa sfiorata fuori da un locale dicon uno sconosciuto che avrebbe offeso Chiara Ferragni.Ancora, poi, sempreha menzionato una notte bollente fra il cantante e la collega, anche lei presente al Festival di. Ecco cosa ha detto nel programma di Peppe Iodice: “Nel mio formato On Air che pubblico su You Tube farò dellezioni. Nella prossima puntata parlerò del Festival di, vi dirò dei retroscena e delle chicche“.