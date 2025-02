Tpi.it - Scoperto un nuovo coronavirus in Cina: si trasmette dai pipistrelli agli esseri umani

Un gruppo di scienziati inhaunneiche potrebbersi ancheperché utilizza lo stesso recettore del virus responsabile del Covid-19, la cui rilevazione in Italia risale esattamente a cinque anni fa.Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Cell dalla virologa Shi Zhengli nota soprattutto per le sue ricerche suiin un laboratorio di Wuhan, è stato realizzato presso il Guangzhou Laboratory insieme ad alcuni ricercatori della Guangzhou Academy of Sciences, della Wuhan University e del Wuhan Institute of Virology.Quest’ultima scoperta, secondo quanto riportato dal quotidiano cinese South China Morning Post, riguarda une distinto lignaggio diHKU5 identificato per la prima volta nel pipistrello giapponese a Hong Kong.