Scoperto nuovo coronavirus | si trasmette dai pipistrelli agli uomini

Un team di scienziati cinesi ha individuato unche, partendo dai, può essere trasmesso all’uomo grazie allo stesso recettore utilizzato dal Covid-19. La scoperta è stata riportata dal South China Morning Post di Hong Kong e guidata dalla virologa Shi Zhengli, soprannominata “batwoman” per i suoi studi suideinel laboratorio di Wuhan, più volte al centro delle polemiche per la presunta fuga del Covid-19.Leggi anche: Covid, il virologo Giorgio Palù: “Avevo dubbi su Astrazeneca, ma giusto vaccinare gli under 12”Virus meno potente del Covid-19Gli scienziati hanno precisato che, sebbene il virus richieda un attento monitoraggio, la sua potenza è “significativamente inferiore” rispetto al Covid-19 e il rischio di una sua diffusione su larga scala “non deve essere esagerato”.