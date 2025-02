Lanazione.it - Scoperta truffa aggravata per lavori edili fittizi

Pontedera, 21 febbraio 2025 – I militari del Comando Provinciale di Pisa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di oltre 400 mila euro di crediti d’imposta, da utilizzare nell’ambito di interventi di recupero del patrimoniozio, risultati nella disponibilità di un imprenditore casertano denunciato per il reato di. L’attività investigativa è scaturita dall’approfondimento di una denuncia presentata da un privato cittadino che segnalava l’indebita presentazione a suo nome, di molteplici cessioni di crediti d'imposta, corroborata da autonoma attività investigativa da parte dei militari della Compagnia di Pontedera, volti a smascherare un sofisticato schema fraudolento in materia interventi antisismici programmati da una società di costruzioni, avvalendosi dei benefici fiscali derivanti dal c.