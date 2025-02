Ilfattoquotidiano.it - Scoperta la tomba del faraone Thutmose II, l’incredibile ritrovamento in Egitto: “E’ stata deliberatamente svuotata”

Un secolo dopo lache fece il giro del mondo, un altrotorna alla luce. Un team di archeologi britannici ed egiziani ha annunciato ildelladiII,della XVIII dinastia, la cui sepoltura era rimasta un mistero per secoli. Si tratta della primarealedopo quella di Tutankhamon, rinvenuta nel 1922.La, definita “straordinaria” dal ministro egiziano del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy, è avvenuta nelle valli occidentali della necropoli tebana, vicino alla città di Luxor. La mummia diII erarinvenuta nel XIX secolo in un altro sito archeologico, la “Cachette di Deir el-Bahari”, ma il luogo di sepoltura originale non era mai stato individuato. “Si tratta della primareale ad esseredopo la rivoluzionariadella camera funeraria delTutankhamon nel 1922”, ha dichiarato Fathy.