Scontro tra Lega e Perform, in ballo il derby scommesse

Una battagliale tra laSerie A e(multinazionale proprietaria di Dazn) è in corso da mesi – per quanto in sordina – nelle aule del Tribunale di Milano. Al centro del contendere il tesoretto – ma non così “etto”, a dire il vero, visto che si parla di circa 200 milioni in cinque anni – che la società statunitense dovrebbe versare alle casse dellain base all’ultimo contratto di licenza per la commercializzazione dei diritti di sfruttamento di immagini e dati ai fini del betting. Cioè per i dati necessari per permettere ai bookmaker di vendere le sommesse sulle partite di campionato italiano di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. Soldi che dovrebbero entrare nelle casse della, cioè delle squadre, e dello Stato, grazie alla fiscalità.Le due rate da 40 milioni non pagate Il problema è chenon ha pagato né la prima, né la seconda rata del contratto (scadute rispettivamente il 1° luglio 2024 e il 1° settembre 2024), del valore di circa 40 milioni.