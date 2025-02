Lanotiziagiornale.it - Scontro sul concorso Inps: parte il ricorso al Tar per fermare la selezione

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nuovo giorno, nuovo strazio, nuovopasticciato. Unpubblico nato per risolvere un problema che rischia di crearne molti di più. Il bando pubblicato dall’per l’assunzione di 781 specialisti delle aree psicologiche e sociali ha scatenato proteste, interrogazioni parlamentari e unal Tar del Lazio. Il motivo? Tra i candidati ci sono quasi 500 professionisti che da oltre un decennio lavorano per l’ente con contratti a partita IVA, in attesa di stabilizzazione. Ma invece di garantire una transizione equa, il bando rischia di farli fuori.Non è certo la prima volta. Abbiamo appena visto ilper docenti di laboratorio annullato per la violazione dell’anonimato dei candidati. E poi c’è il bando del Viminale per 1.248 funzionari, bocciato dal Tribunale di Milano perché discriminava le persone straniere.