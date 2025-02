Bergamonews.it - Sciopero metalmeccanici, alta adesione in provincia: grande partecipazione al presidio del Kilometro Rosso

Leggi su Bergamonews.it

Lodi venerdì 21 febbraio, indetto da Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo del contratto nazionale dei, ha registrato un’e unasignificativa alal. Un segnale chiaro: i lavoratori e le lavoratrici chiedono un accordo che garantisca aumenti salariali, riduzione dell’orario di lavoro e più tutele.Nonostante le otto ore digià svolte in precedenza, Federmeccanica e Assistal continuano a rifiutare le richieste sindacali, bloccando la trattativa. La mobilitazione di oggi conferma che il settore non è disposto ad accettare un rinnovo al ribasso.Ildi Bergamo ha visto una forte, con lavoratrici e lavoratori uniti nel rivendicare un contratto che riconosca il valore del loro lavoro.“Federmeccanica e Assistal hanno ora la responsabilità di dare risposte concrete sull’intera piattaforma contrattuale – commentano i segretari Emanuele Fantini (Fim Cisl), Andrea Agazzi (Fiom Cgil) e Emilio Lollio (Uilm Uil) – a partire da salario, stabilità del lavoro, sperimentazione della riduzione dell’orario, diritti per i lavoratori degli appalti e sicurezza sul lavoro.