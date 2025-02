Secoloditalia.it - Sciopero del sesso contro Meloni: il delirio delle femministe di “Non una di meno”

Leggi su Secoloditalia.it

Delirante proclama per l’8 marzo diramato dai canali social del collettivo femminista “Non una di”: “Chiamiamo allotransfemminista dal lavoro produttivo, riproduttivo e di cura, dei consumi. Abbattiamo i ruoli e le aspettative di genere, per boicottare la riproduzione di un sistema sociale sempre più violento e autoritario“. Al di là della cura e dei consumi è bizzarro lodelche , gira e che ti rigira, diventa unoil governo.Dalall’immigrazione: delirante proclamaCon l’approssimarsi dell’8 marzo le transdi “Non una di”, inseriscono loriproduttivo nel carnetrimostranze. Non è specificato se astenersi dalle facoltà riproduttive sia declinato in quell’unica giornata, solo l’8 marzo – il che sarebbe inutile- oppure si prevede un pacchetto di giornate di