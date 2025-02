Lapresse.it - Sciopero 23 febbraio 2025: revocato lo stop dei treni

È statolonazionale del personale del Gruppo FS Italiane, indetto inizialmente da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 21 di sabato 22, alle ore 21 di domenica 23. Per i giorni indicati la circolazione deisarà dunque regolare. Lo rende noto il Gruppo Fs. La revoca dellodecisa dal sindacato In un comunicato l’Usb spiega i motivi della revoca, legata alla direttiva emanata dalla commissione di garanzia, riguardante “l’introduzione delle fasce di garanzia nei giorni festivi e aumento deigarantiti a media/lunga percorrenza”, decisione che, secondo il sindacato, restringerebbe ulteriormente il diritto di. Nel documento si specifica come le nuove norme valgano anche per gli scioperi, indetti a sostegno del rinnovo del contratto come quello previsto il 22 e 23prossimo.