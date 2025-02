Lettera43.it - Sci, trionfo di Federica Brignone nel gigante di Sestriere

si è imposta neldi, gara di recupero di Mont Tremblant, con una straordinaria seconda manche. Nonostante una recente influenza che l’ha tenuta ferma per quasi una settimana, l’azzurra ha dominato, precedendo Alice Robinson di 40 centesimi e Thea Louise Stjernesund, al suo primo podio in Coppa del mondo, con un distacco di 1?57. Scivola al sesto posto Paula Moltzan, superata da Ljutic ed Hector, mentre Lara Colturi chiude settima. Con questa vittoria, la 15ª ine la 33ª in Coppa del Mondo,consolida il primato nella classifica generale, allungando a 170 punti il vantaggio su Lara Gut, uscita nella prima manche. Inoltre, l’atleta azzurra è entrata nella top ten delle sciatrici più vincenti di sempre, raggiungendo Hanni Wenzel.Il podio della gara con Alice Robinson (a sinistra),(al centro) e Thea Louise Stjernesund (a destra).