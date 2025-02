Sci freestyle Moguls Beidahu | Horishima sorprende Kingsbury al femminile successo di Kauf

Leggi su Sportface.it

La Coppa del Mondo di scisi sposta in Cina, dove aè in programma una quattro giorni di gare tra, Duale Aerials. Ad inaugurare la tappa cinese, la settima di questa stagione, è proprio la prova di, che ha visto il trionfo al maschile di Ikuma, capace di mettere in pista una performance che rasenta la perfezione. Il giapponese ha chiuso con il punteggio di 86.57, superando in un emozionante testa a testa il leader della classifica generale, l’icona canadese Mikael, il quale si è fermato a 85.91 punti. Per il nipponico è la 21esima vittoria in carriera, e la seconda consecutiva nella specialità dopo quella di inizio febbraio a Deer Valley (dove si era imposto anche due volte nei Dual, le gobbe in parallelo).Sul terzo gradino del podio si è piazzato lo svedese Filip Gravenfors, che ha conquistato la piazza d’onore dietro ai due fuoriclasse con un punteggio di 83.