Oasport.it - Sci freestyle, Horishima batte Kingsbury a Beidahu. Kauf vince e sorpassa Laffont

(Cina) è andata in scena la settima tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci. Il giapponese Ikumaha vinto lo spettacolare duello con il canadese Mikael: l’asiatico si è imposto con il punteggio di 86.57, riuscendo ad avere la meglio nei confronti dell’icona di questa specialità (85.91).Il classe 1997 ha così conquistato il secondo successo consecutivo dopo quello di due settimane fa a Deer Valley, maè ormai a un passo dalla Sfera di Cristallo: ha 137 lunghezze di margine sunella graduatoria di moguls quando mancano due appuntamenti al termine della stagione e 249 nella generale che tiene in considerazione anche i riscontri delle dual moguls (quattro gare alla conclusione). Terzo posto di giornata per lo svedese Filip Gravenfors (83.