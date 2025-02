Sci alpino CdM | Brignone batte Robinson nel gigante di Sestriere

Leggi su Sportface.it

Federicavince lo slalomdi, valido per la Coppa del Mondo di sci2024/2025. La valdostana è protagonista di una grande seconda manche (miglior tempo) e taglia il traguardo in 2’12”69 con quattro decimi di margine su Alice. Niente da fare per la neozelandese, che non riesce a confermare il miglior tempo della prima manche. L’azzurra conquista la sesta vittoria stagionale (33^ in carriera e 78^ podio) spuntandola sulla neozelandese di quattro decimi netti grazie al miglior tempo della seconda manche. L’azzurra sale a quota 15 successi inin carriera, quarto score di sempre. “Non sono state bene gli scorsi giorni. Oggi mi sono sentita meglio e sono riuscita a fare una grande seconda manche. Nella prima manche ho fatto qualche errore nel piano.