Oasport.it - Sci alpinismo, i convocati dell’Italia per Bormio. 23 azzurri al via del test event olimpico

Nel weekend, tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, lo Stelvio Ski Centre diospiterà la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci. Le gare valtellinesi saranno inoltre valevoli comein vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, con lo storico debutto a cinque cerchi di questo sport che andrà in scena proprio atra un anno.Dopo una prima parte di inverno al di sotto delle aspettative, l’Italia vuole cambiare marcia sulle nevi di casa nell’ultimo appuntamento del circuito maggiore in vista dei Campionati Mondiali di Morgins (2-8 marzo). Il direttore tecnico azzurro Fabio Meraldi ha convocato 23 atleti per ildi, in cui si disputeranno le sprint individuali e la staffetta mista (le uniche specialità presenti nel programma di Milano Cortina 2026).