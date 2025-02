Ilfattoquotidiano.it - Schlein, Padellaro, Belpietro e Cacciari ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 22 febbraio su Nove. Con Travaglio e Scanzi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sulcon “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Lucache torna sabato 22alle 21.30. In studio la segretaria del PD Elly, il direttore de La Verità Maurizioe il giornalista Antonio. Spazio anche all’intervista esterna con il filosofo MassimoAl centro del dibattito i negoziati tra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina, analizzati in tutte le loro sfaccettature, dalle conseguenze sulla tenuta dell’Unione europea, al ruolo dominante del presidente americano Donald Trump.Come sempre, l’analisi dei fatti più importanti della settimana è affidata al direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe al giornalista Andrea.L'articolodiad Accordi&Disaccordi il 22su