Schlein: "Meloni vassalla di Trump"

ROMA, 21 FEB – “La Presidente del Consiglio Giorgiada giorni non dice una parola sugli insulti e gli attacchi frontali diall’Ucraina e all’Unione europea, non ha il coraggio di prendere una posizione, non riesce a difendere gli interessi italiani ed europei perché non vuole scontentare la nuova amministrazione americana”. Lo dichiara.