Schlein da che parte sta? Il silenzio su Conte l’americano manda in tilt il Nazareno

Dove vuole andare Elly, cosa vuole, cosa pensa? Come si colloca di fronte alla questione Usa-Ucraina? Si è capito qualcosa? A lume di naso, no. Nel momento di massima deflagrazione del campo largo sul conflitto Russia-Ucraina, su cosa debba fare Unione Europea, la segretaria del Pd è afona. Non si comprendono bene le sue laconiche parole sul tema. Di fonte allo tsunamiche in versione Giuseppi, col cappellino di Trump, seppellisce l’unità del centrosinistra, la segretaria dem non ha dato cenni di vita.dà ragione su tutto al presidente Usa contraddicendo l’alleata: “Trump dice una verità che noi del Movimento 5 stelle stiamo dicendo da tre anni assieme a tutti gli esperti militari: battere militarmente la Russia era irrealistico”. Un ciclone si abbatte sul, ma la“è nuda”: la cronica assenza di politica estera della segretaria dem sulle grandi sfide internazionali si rivela a tutto tondo.