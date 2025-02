Thesocialpost.it - Schianto sulla statale, feriti in 4: coinvolto anche un bambino

Questa mattina, venerdì 21 febbraio 2025, un grave incidente si è verificato in via Susa ad Alpignano, nei pressi della rotonda all’incrocio con la nuova24. Due auto, una Mg e una Peugeot 207, si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di più persone e la chiusura temporanea della strada.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, tra cui l’elisoccorso, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Grugliasco Allamano e Almese, oltre agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.Secondo le prime informazioni, la Mg, diretta verso il centro di Alpignano, era occupata da una mamma e suo figlio, entrambiin modo non grave e trasportati in ambulanza all’ospedale di Rivoli. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha invaso la corsia opposta, urtando la Peugeot che viaggiava in direzione Caselette con a bordo una conducente e tre passeggeri.